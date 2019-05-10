أبراج دبي الشهيرة تحتضن باقة من أفخم فنادق العالم

المصدر: دبي- وائل الخطيب

قالت صحيفة تلغراف إن دبي تشتهر بأفقها الفتان، لكن نظرة إلى داخل الأبراج الشهيرة ستوحي لنا أن المشهد الداخلي يمكن أن يكون ساحراً أيضاً.

إذ تضم ناطحات السحاب المتلألئة في الإمارة باقة من أفخم الفنادق في العالم، وغالباً ما تتخذ مواقع رئيسية لها في الطوابق العليا.

وتشمل الجناح الملكي المترامي الأطراف في والدورف أستوريا دبي، الأكبر في الإمارة، حيث يغطي هذا الركن المكون من غرفتي نوم مساحة تتجاوز 4 ملاعب تنس، الطابق العلوي بأكمله من الفندق.

ومع ذلك، ليست كل الأجنحة الضخمة مرتفعة، ففندق أتلانتيس النخلة الأسطوري يلقى استحساناً كبيراً بسبب وجود أماكن الإقامة على مستوى منخفض، حيث تضم الأجنحة الواقعة تحت الماء والمعروفة باسم بوزيدين ونيبتون، والمبنية على جانب حوض السمك الضخم الخاص بالفندق الذي يحتوي على حوالي 65 ألف سمكة.

وهناك فنادق أخرى تمثل حكايات مستقلة تحكي عن نفسها، وكان الجزء الداخلي من برج العرب المبني على شكل شراع موضوعاً للأفلام الوثائقية والفندق الوحيد المصنف من فئة 7 نجوم في العالم بسبب ترفهه الذي لا يضاهى.