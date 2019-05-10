تنظيم الاتصالات تدعو للإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية عبر «واتساب»

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

دعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة مستخدمي الهواتف المحمولة إلى ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية عند استقبال رسائل احتيالية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي وخصوصاً «واتساب».

وأضافت الهيئة، في رسالة توعوية جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن عدم الإبلاغ عن هذه الرسالة يسهم في وقوع مزيد من الضحايا، لاسيما أن هذه الرسائل تستهدف سرقة الحسابات البنكية الشخصية، والاطلاع على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدمين.

وحددت الهيئة 4 خطوات رئيسية على مستخدمي الهواتف الذكية اتباعها في حال تعرض تطبيق «واتساب» الخاص بهم للاختراق، حيث تتمثل الخطوة الأولى في إرسال رسالة إلى الدعم الفني لتطبيق «واتساب» مع توضيح رقم الهاتف وتأكيد تعرض التطبيق للاختراق.

وأشارت إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في إعادة محاولة تنزيل «واتساب» كل يوم، وثالثاً محاولة الدخول إلى التطبيق خلال فترات مختلفة طوال اليوم، ورابعاً: إبلاغ الأقارب والأصدقاء عن الاختراق وعدم التعامل مع أي رسائل «واتساب» قادمة من الرقم لحين حل المشكلة.

وانتشرت في الآونة الأخيرة رسائل تصل للمستخدمين من فريق دعم «واتساب» نصها كالتالي: «مرحباً عزيزي المستخدم.. بعد النظر إلى سجلات الخادم الخاصة بنا وجدنا أن حسابك الشخصي تم الإبلاغ عليه من شخص مجهول يزعم أنه حسابه، ولكننا قمنا بإرسال رمز تفعيل إلى رقمك للتأكد من أنك المالك الحقيقي للحساب، فيرجي إرسال الرمز إلى هذه المحادثة لتأمين حسابك وتأكيده، عدا ذلك سيتم إقفال حسابك بعد 24 ساعة».