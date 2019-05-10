14 % نمو تجارة أبوظبي من الألمنيوم والنحاس في شهرين إلى 3.4 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت قيمة تجارة إمارة أبوظبي من الألمنيوم والنحاس إلى 3.4 مليارات درهم، خلال الشهرين الأوليْن من العام الحالي بنمو 14% مقارنة مع نفس الفترة من 2018 وفقاً لبيانات مركز أبوظبي للإحصاء.

ويعكس النمو الكبير في تجارة الألمنيوم والنحاس ارتفاع وتيرة النشاط الذي تشهده القطاعات الاقتصادية المرتبطة بهذه السلع في الإمارة والإمارات بشكل عام منذ بداية العام 2019. وتعتبر صناعة الألمنيوم والنحاس من أهم الصناعات في الإمارة نظرا لارتباطها بمجموعة كبير من الأنشطة الاقتصادية .

وفي مقدمتها قطاع الانشاءات والعقار وغيرها من الأنشطة الأخرى.وشكلت تجارة الألمنيوم والنحاس نحو 9.5% من إجمالي التجارية السلعية غير النفطية للإمارة خلال يناير وفبراير 2019 والتي وصلت نحو 35.8 مليار درهم.

وارتفعت قيمة صادرات أبوظبي من الألمنيوم إلى 1.1 مليار درهم خلال يناير وفبراير 2019 بزيادة 2% مقارنة مع 980 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت قيمة تجارة المعاد تصديره من نفس المعدن نحو 16.5 مليون درهم أول شهرين من العام بنمو 3% بالمقارنة مع 16 مليون درهم في الفترة نفسها من 2018 فيما بلغت قيمة الواردات 65 مليون درهم مقارنة مع 102 مليون في الفترة ذاتها من 2018.

وفيما بلغت قيمة واردات أبوظبي من النحاس 1.45 مليار درهم خلال يناير وفبراير 2019 وصلت قيمة المعاد تصديره من المعدن 11.5 مليون درهم والصادرات 770 مليون درهم.