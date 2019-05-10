«أدنوك» ترسي عقود 3 مشاريع على «بلفنجر الشرق الأوسط»

المصدر: أبوظبي- البيان

قامت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بترسية عقود لثلاثة مشروعات منفصلة على شركة بلفنجر في الربع الأول من عام 2019.

وتشمل العقود التي قامت بتأمينها بلفنجر الشرق الأوسط عمليات تركيب جاهزة، وخدمات إحلال وتعديل في مصفاة أدنوك الواقعة بمنطقة الرويس.

وبلفنجر شركة عالمية مُتخصصة في مجال تقديم الخدمات الهندسية والصناعية تعمل بالإمارات منذ قرابة نصف قرن. وسوف تقوم الشركة بتصميم وتوريد وتركيب حلول ترقية بوحدات الكسارة الهيدروجينية ومصفاة التكرير البدائي. ومن المقرر تنفيذ عمليات وصل الأنابيب خلال عملية تحول كبرى في عام 2020.

كما تقوم بلفنجر بموجب عقد ثاني بتقديم خدمات متخصصة في الهندسة والشراء والإنشاء بغرض تركيب مرشحات برنولي لشبكة مياه البحر الواصلة للكسارة الهيدروجينية، إضافة إلى مضخات نقل الغاز المسال ومضخات لولبية لا مركزية بمصافي التكرير.

وفي المجمع الصناعي نفسه، حصلت بلفنجر على عقد لتنفيذ عمليات تعديل الأنابيب الخاصة بمياه الخدمة ووحدات غسل العيون. يشمل نطاق العمل إحلال خطوط معينة بأعمال مدنية وهيكلية لنظم شبكات الأنابيب الممتدة فوق الأرض وتحت الأرض. ومن المقرر الانتهاء من المشروعات الثلاثة في عام 2020.

وقال علي فيزفاي، رئيس بلفنجر الشرق الأوسط ومديرها التنفيذي: نشعر بالامتنان لثقة أدنوك المتواصلة في قدراتنا. ونواصل العمل بناء على العلاقة طويلة الأمد مع أدنوك والمرتكزة على تحسين منشآت تكرير النفط والغاز عالمية المستوى، التي تمتلكها الشركة والواقعة في بوتقة الصناعات الهيدروكربونية للبلاد بمنطقة الرويس.