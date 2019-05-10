«بيبرل آند فوكس» تدشّن مكتب مبيعاتها الإقليمي في «جافزا ون»

المصدر: دبي - البيان

شهدت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، افتتاح مكاتب جديدة في مبنى «جافزا ون» الحديث لمجموعة بيبرل آند فوكس، وهي شركة ألمانية لتصنيع الأجهزة الكهربائية، وتقنية الاستشعار والحماية من الانفجارات الكهربائية.

سيعمل المكتب الجديد كشركة مبيعات تابعة للشركة الألمانية لتسويق منتجاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويؤكد قرار تأسيس المكاتب في جافزا ون القيمة التي يوفرها المبنى للشركات الكبرى. ويتميز جافزا ون بتصميم ذكي يوفر جميع متطلبات العصر الرقمي لمكاتب العمل الحديثة، من خلال أكثر من 100 ألف متر مربع من المساحات المكتبية.

بالإضافة إلى العديد من المرافق الأخرى والتي تشمل مركزاً للمؤتمرات ومجموعة متنوعة من قاعات الاجتماعات والمساحات المخصصة لاستضافة المعارض. واستقطبت مرافق وخدمات «جافزا ون» عالمية المستوى، العديد من الشركات الرائدة، بما في ذلك «أيسر» و«ديملر» و«تويوتا» و«سامسونج» و«إكسون موبيل».

شريك مهم

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية ــ إقليم الإمارات: تعود علاقتنا مع بيبرل آند فوكس لـ 15 عاماً مضت، حيث أصبحت شريكاً مهماً نعمل معه عن كثب لتحقيق الرخاء الاقتصادي المتبادل، وكذلك لدولة الإمارات. وتأتي هذه العلاقة انعكاساً للعلاقات التجارية القوية التي تربط الإمارات بألمانيا، ونتطلع إلى العمل عن قرب مع الشركة للـ 15 عاماً المقبلة.

وأضاف: قرار نقل مكاتب الشركة إلى جافزا ون شهادة على ما توفره هذه المنشأة الرائدة من قيمة مضافة، ونحن ملتزمون بالحفاظ على مكانتنا كمنطقة حرة مفضلة للشركات متعددة الجنسيات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال مواصلة الابتكار.

إن التكامل بين ميناء جبل علي والمناطق ومجمعات الأعمال المحيطة به يضمن حصول عملائنا على البنية التحتية الأرقى في المنطقة، والتي توفر لهم الربط بشبكة تجارية لأكثر من 3 مليارات نسمة في مجموعة من أكثر الاقتصادات ديناميكية.

وقال ردولف كيهني، مدير عام شركة بيبرل آند فوكس الشرق الأوسط: بصفتها شركة متخصصة في التحويل الرقمي لصناعتنا وتقود عملية اعتماد النهج الذكي في العمليات، تعد مرافق جافزا ون قاعدة مثالية جديدة لعمليات بيبرل آند فوكس في الشرق الأوسط.

كما يتوافق التصميم الذكي للمنشأة والحلول والخدمات التي توفرها مع أهدافنا. ونأمل أن نشكل مع جافزا ون نموذجاً رائداً لتعزيز الرقمنة وتطبيقها في شركات القطاع الخاص العاملة في دولة الإمارات. ويؤكد افتتاح المكتب الجديد قوة المبيعات لدينا وعلى إمكانات الأعمال في الإمارات والمنطقة.

ويعود تاريخ دخول الشركة إلى أسواق الشرق الأوسط للعام 1996. ومنذ ذلك الحين قامت الشركة بتأسيس مكاتبها الإقليمية انطلاقاً من جافزا. وأصبحت الشركة اليوم موزعاً بارزاً لتقنية الحماية من الانفجارات الكهربائية وأجهزة الاستشعار التي تستخدمها العديد من الصناعات.