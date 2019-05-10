سلطة دبي للخدمات المالية تشارك باختبارات «الشبكة العالمية للابتكار»

المصدر: دبي- البيان

تعتزم سلطة دبي للخدمات المالية المشاركة في أول الاختبارات عبر الحدود التي تجريها الشبكة العالمية للابتكار المالي.

وتضم الشبكة في الوقت الحالي 33 عضوًا من الهيئات التنظيمية المالية العالمية والمؤسسات المعنية، بمن فيها سلطة دبي للخدمات المالية. وتهدف الشبكة إلى تزويد شركات التكنولوجيا المالية بالأساليب الفاعلة للتواصل مع الهيئات التنظيمية عبر العديد من مناطق الاختصاص.

وتسلم أعضاء الشبكة العالمية للابتكار المالي حول العالم 44 طلباً لإجراء اختبارات تجريبية عبر الحدود، كانت غالبيتها من شركات التكنولوجيا التنظيمية، حيث كان بمقدور 8 طلبات منها اجتياز مرحلة العرض الأولي. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد استقبلت 6 طلبات من هذا العدد الإجمالي، وتقوم حالياً بدراسة طلبين للمشاركة في الاختبارات التجريبية.

ويعودان لشركتي التكنولوجيا التنظيمية «أسينت ريج تيك» و«ستارلينغ ترست»، إذ تعتمد الأولى على الذكاء الاصطناعي، كما تعمل على تحديد المتطلبات التنظيمية وتغييرات الأنظمة الجارية واعتماد إدارة متكاملة للامتثال، بينما تستند الأخرى إلى علوم السلوكيات التطبيقية، وقامت بتطوير منصة للتحليلات السلوكية التنبؤية، باستخدام تقنية تعلم الآلة وبيانات الاتصالات الإلكترونية.

وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «بصفتنا عضوًا مؤسسًا في الشبكة العالمية للابتكار المالي يسرنا في السلطة الانضمام إلى كادر قوي من الجهات التنظيمية المتقدمة لدعم الشركات المبتكرة العاملة عبر مناطق الاختصاص. والاهتمام القوي الذي أبدته شركات التكنولوجيا التنظيمية»RegTech«على وجه الخصوص، للمشاركة في تطوير الاختبارات العابرة للحدود، يتيح لنا الفرصة للانخراط رسميًا في صياغة مستقبل عالم المال، بالتعاون مع مجموعة من أفضل الكفاءات.

وإلى جانب ذلك، تعكس هذه الاختبارات التزامنا في السلطة إزاء دعم الابتكار في إمارة دبي والدولة بشكل وستتواصل سلطة دبي للخدمات المالية مع كافة الشركات والهيئات ذات الصلة بتنظيم الخدمات المالية، من أجل تطوير نظام الاختبار المقترح، وهذا لا يضمن أن المجال سيكون مفتوحًا أمام جميع الشركات لإجراء الاختبار. وسيتم الإعلان عن الشركات التي تم اختيارها لإجراء الاختبارات التجريبية عبر الحدود خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وفي نهاية أبريل الماضي، دعت سلطة دبي للخدمات المالية في إطار مبادراتها المستمرة لدعم الابتكار في التكنولوجيا المالية، المتقدمين من الشركات المحلية والدولية، للانضمام إلى دورة صيف 2019، حيث سيحصل الناجحون في هذه الدورة على فرصة تتيح لهم التقدم بطلباتهم للحصول على رخصة اختبار الابتكار من السلطة.