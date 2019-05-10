الاتحاد للشحن تنطلق إلى مطار تشانجي في سنغافورة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، أمس عن إطلاق رحلات شحن من مركز عملياتها الرئيسي في أبوظبي إلى مطار تشانجي الدولي في سنغافورة ومنه إلى مطار هو شي منه في فيتنام .

وذلك قبل عودتها إلى أبوظبي مرة أخرى. ويؤكد إطلاق الرحلات الأسبوعية الجديدة التزام الاتحاد بتوفير خدمات ربط سلسة عبر مركز عملياتها الرئيسي في أبوظبي وتقديم خدماتها المتميزة إلى هاتين الوجهتين التي تعتبرا من أهم مراكز الشحن على مستوى منطقة المحيط الهادئ في آسيا.

وتسعى الاتحاد للشحن، من خلال تعزيز شبكة وجهات الشحن المجدولة، إلى تلبية الطلب المتزايد لعملائها عبر توفير مزيد من القدرة الاستيعابية للشحن بين أبوظبي وسنغافورة، بما ينسجم مع القدرة الاستيعابية للشحن عبر رحلات المسافرين التي يتمّ تشغيلها يومياً.

رحلات العمرة

تعتزم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات تسيير رحلة يومية مباشرة بين مدينة العين في دولة الإمارات ومدينة جدة في السعودية، خلال الـ10 الأواخر من شهر رمضان الفضيل، حيث تقلع الرحلات خلال الفترة 26 الجاري وحتى 4 يونيو لتلبية الطلب المتزايد لمؤدي مناسك العمرة. وسيتم تشغيل هذه الرحلات على متن طائرة A330 في أوقات مناسبة للضيوف.

وقال أحمد محمد القبيسي، نائب أول للرئيس للشؤون الحكومية والدولية بمجموعة الاتحاد للطيران: «يسرنا أن نوفر هذه الخدمة خلال شهر رمضان لتسهيل رحلة العمرة لمقيمي مدينة العين، والاستمتاع بأداء المناسك في أوقات مناسبة خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل».