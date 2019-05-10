«تي.بي.جي» تستحوذ على إدارة صندوق تابع لـ«أبراج»

المصدر: دبي - رويترز

ذكرت شركة الاستثمار المباشر الأمريكية «تي.بي.جي» أنها وقّعت اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها على إدارة صندوق للرعاية الصحية، كانت تديره في السابق شركة الاستثمار المباشر أبراج. وقالت «تي.بي.جي»، في بيان، إن أصول صندوق الرعاية الصحية ستشكّل جزءاً من صندوق جديد سيحمل اسم «إيفركير هيلث فند».

ودخلت «أبراج» في نزاع مع مستثمرين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية، حول استخدام أموال صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار. وتسبب النزاع في اضطراب مالي استمر أشهراً في «أبراج» التي تقدمت بطلب تصفية مؤقتة العام الماضي.

وقالت «تي.بي.جي» إن صندوق الرعاية الصحية سيواصل مهمته في تقديم رعاية صحية بجودة عالية وتكلفة يمكن تحملها في أرجاء أفريقيا وجنوب آسيا. وأضافت أن من بين المستثمرين مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وأوفرسيز للاستثمار الخاص، ومؤسسة التمويل الدولية، وسي.دي.سي جروب، وبروباركو، وفيليبس، وميدترونيك.

ويحاول المسؤول عن تصفية «أبراج»، التي كانت في ذروتها تدير أصولاً قيمتها نحو 13.6 مليار دولار، التوصل إلى اتفاقات بشأن بعض صناديق الاستثمار المباشر التي تديرها «أبراج». واتفقت «كولوني كابيتال» على شراء أنشطة الاستثمار المباشر لأبراج في أمريكا اللاتينية، في حين أن أكتيس هي الأوفر حظا لشراء صندوق أبراج الرابع للاستثمار المباشر، لكنها في حاجة إلى إقناع المستثمرين في الصندوق بالتصويت لمصلحة الصفقة.