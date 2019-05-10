«نور كابيتال» ترعى مؤتمر «انطلق من مصر»

المصدر: أبوظبي- البيان

شاركت «نور كابيتال» الشركة العاملة في مجال الاستثمارات المالية في رعاية مؤتمر دور ريادة الأعمال في التنمية بين التحديات والتمويل، والذي عقد في القاهرة تحت شعار «انطلق من مصر». وضمن فعاليات المؤتمر وعلى مدار يومين ناقش عبد الله السويدي المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي في نور كابيتال، ومحمد حشاد مدير قسم الأبحاث والتطوير في نور كابيتال، وعضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين، الحلول والبدائل الاستثمارية المعدة لإدارة الأصول وأفضل خطط الاستثمار التي ترعاها وتقدمها نور كابيتال.

وقال عبد الله السويدي المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي في نور كابيتال: تأتي مشاركتنا في رعاية المؤتمر انطلاقاً من مسئوليتنا كمؤسسة مالية حريصة على القيام بدورها في خدمة المجتمع، حيث تهدف إلى دعم رواد الأعمال ومساعدتهم على الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق طموحاتهم.