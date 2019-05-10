«كوليرز إنترناشونال»: أداء جيد لفنادق أبوظبي في الربع الأول

المصدر: أبوظبي- البيان

أظهر تقرير شركة كوليرز إنترناشونال لسوق الفنادق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشهر أبريل، أن أسواق أبوظبي شهدت مستويات أداء جيدة خلال الربع الأول 2019،.

حيث حققت فنادق أبوظبي الشاطئية والفنادق داخل المدينة نمواً في السعر اليومي للغرف المتاحة بلغت نسبته 10% مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يشهد سوق الفنادق في أبوظبي نمواً في إيرادات الغرف المتاح بنسبة 4٪ خلال بقية عام 2019 مقارنة بالعام الماضي. يأتي ذلك في أعقاب الاتجاه الإيجابي الذي تمتعت به هذه الأسواق خلال الشهرين الماضيين.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق المصرية مثل القاهرة والغردقة وشرم الشيخ والإسكندرية واصلت تحقيق نمو قوي في مستويات الأداء، حيث شهدت في الربع الأول من عام 2019 متوسط نمو في إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 34٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.