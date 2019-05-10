استقالة الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات للاستثمار»

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك الإمارات للاستثمار، أمس، استقالة خالد سفري من منصب الرئيس التنفيذي للبنك. وقال ممثل عن مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار: «ساهم خالد سفري من خلال منصبه كرئيس تنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار في ترسيخ مكانة البنك كشريك موثوق لكافة العملاء الراغبين بالحفاظ على ثرواتهم وتنميتها».

وأضاف: «خالص التقدير لخالد سفري على جهوده وتفانيه طوال فترة عمله لدى بنك الإمارات للاستثمار والمساهمات البارزة التي قدمها للبنك». وأعرب عن تمنياته له دوام النجاح والتوفيق في مساعيه المستقبلية. وقال: «نتطلع قدماً إلى مواصلة مسيرة النجاحات التي حققها البنك، وتحقيق المزيد من الإنجازات والمضي قدماً نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. وسيعلن بنك الإمارات للاستثمار عن اسم الرئيس التنفيذي الجديد للبنك في الوقت المناسب».