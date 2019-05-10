«سيلفرسي» تنضم إلى محفظة سفين للسياحة في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سفين للسياحة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، انضمام علامة سيلفرسي العالمية إلى العلامات الشقيقة لها والتي تشمل رويال كاريبيان وسيليبريتي كروزس وأزامارا كلوب كروزس.

وبذلك تصبح سفين الممثل الرسمي لهذه العلامة العالمية في تسعة بلدان بمنطقة الشرق الأوسط. جدير بالذكر أنه تمّ الإعلان عن هذا التعيين الجديد عند وصول سفينة سيلفر شادو مؤخراً إلى ميناء راشد بمدينة دبي.

خيارات

وقال بيتر شانكس، العضو المنتدب في المملكة المتحدة وإيرلندا والشرق الأوسط: «تبحث منطقة الشرق الأوسط عن أرقى خيارات الرحلات البحرية، وعروضنا تلبّي أذواق المنطقة بامتياز. سنصبّ تركيزنا مبدئياً على الرحلات البحرية في البحر الأبيض المتوسط وأوروبا الشمالية. وفيما تتوطّد علاقتنا، فإننا على يقين من أنّ شبكة وجهاتنا المميزة والمتنوعة هذه ستروق للكثيرين.

ونحن نتطلّع إلى العمل مع شركة سفين وفريقها. وهذه الخطوة تشكّل مثالاً رائعاً على القوة والقيمة المضافة الجديدة التي يمكن لعلامة سيلفرسي أن تكتسبها بعد أن أصبحت منضوية تحت راية رويال كاريبيان».

وقال محمد سعيد، المدير العام لرويال كاريبيان إنترناشونال، سيليبريتي كروزس وأزامارا كلوب كروزس في منطقة الشرق الأوسط: سعداء بانضمام سيلفرسي إلى محفظة العلامات الفاخرة لرويال كاريبيان. وستتيح هذه الخطوة لضيوفنا وشركائنا في مجال السفر توفير وجهات لا تُحصى لتمضية عطلات بحرية رائعة. ونحن نتطلع إلى العمل عن كثب مع شركائنا في قطاع السفر للمساهمة في توسيع انتشار سيلفرسي وتعزيز مبيعاتها في منطقة الشرق الأوسط.

9 سفن

وتشتهر سيلفرسي كروزس بابتكاراتها في قطاع الرحلات البحرية فائقة الفخامة، حيث تقدم للضيوف وسائل راحة فاخرة على متن سفنها التسع التي تتألف بكاملها من الأجنحة. تشمل مسارات الرحلات على متن أسطول سيلفرسي القارات السبع حيث يتم تسيير رحلات بحرية فاخرة من كافة أنحاء العالم إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الكاريبي والمنطقتين القطبيتين فضلاً عن مئات الوجهات الرائعة.تتطلع سيلفرسي إلى إطلاق خمس سفن جديدة فائقة الترف وهي سيلفر مون، سيلفر داون، سيلفر أوريدجين، بالإضافة إلى سفينتين من فئة إفولوشن.