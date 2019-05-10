«سيتزن» تكرّم 10 شخصيات من أصحاب الإنجازات

المصدر: دبي- البيان

كرّمت ساعات سيتزن اليابانية كوكبة من الأشخاص المُلهِمين أصحاب الإنجازات البراقة والتي انعكست أثارها على المجتمع وذلك ضمن مبادرة (الأفضل يبدأ الآن) والتي دشنتها العلامة اليابانية نهاية العام الماضي.

وأطلقت الشركة مبادرة (الأفضل يبدأ الآن) في شهر ديسمبر 2018 بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الشركة، وذلك للبحث عن الأشخاص المُلهِمين أصحاب المبادرات القيّمة والتي يعود نفعها على المجتمع. وتؤكد المبادرة على فلسفة سيتزن وشعارها «الأفضل يبدأ الآن» والعمل على تقديم ما هو رائع ومفيد للمجتمع والعالم وبالتالي تعزيز حياة الناس.

وشهد الحفل النهائي وصول 10 أشخاص للمراكز النهائية لكل من قصة أو مشروع رائع عمل عليه منذ فترة ويتضمن جانباً مجتمعياً، حيث عكف الضيوف والمحكمون على فرز وتفحص كل مبادرة على حدة ومن ثم تقييمها لاختيار الفائز الأعلى تصويتاً.

وقال كيجي كاتو المدير العام لسيتزن الخليج: أطلقنا حملة (الأفضل يبدأ الآن) وجعلناها مفتوحة لجميع المشاركات والأعمال المجتمعية البراقة والمختلفة ذلك أننا نؤمن بأن مساعدة وتمكين الآخرين هو عمل جليل ويجب تكريم القائمين عليه.