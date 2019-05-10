«جرايتون» يفتح أبوابه في بر دبي الأربعاء

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «بليزون» علامة الفنادق الفاخرة المتخصصة بتوفير تجارب غنية للضيوف، وخدمات وخيارات مصممة حسب الطلب، عن عزمها إطلاق فندق «جرايتون» من فئة 4 نجوم، في قلب منطقة المنخول المحدّثة في بر دبي، ليكون الوجهة الجديدة للمسافرين بقصد العمل أو الترفيه، على حد سواء.

ويقدم الفندق أفخر الخدمات بأسعار معقولة، ومستوى عالٍ من الراحة، ومنافذ مميزة للمأكولات والمشروبات، وأجواء مفعمة بالألفة، ليخصّ ضيوفه بتجربة إقامة فريدة في المدينة، ترقى إلى تطلعاتهم. وتتراوح خيارات الغرف بين الغرفة الكلاسيكية وغرفة «جرايتون» المميزة، والجناح الصغير والجناح التنفيذي.

حيث سيحظى الضيوف بمستوى استثنائي من الراحة أثناء إقامتهم، من خلال الإطلالات الخلابة والألوان النابضة بالحياة والمفروشات الجميلة ووسائل الراحة المختلفة إلى جانب غرف مختارة مجهزة لأصحاب الهمم، وتتميز كل غرفة بتصميم تقليدي في جوهره، مع لمسة عصرية.

ويشكل «جرايتون» وجهة مجتمعية، ومركزاً نابضاً بالحيوية، يضمن تجربة ممتعة لجميع النزلاء، من خلال طيف واسع من وسائل الراحة، ويستأثر بموقع استراتيجي بالقرب من محطة مترو برجمان، ليشكل بوابة مثالية إلى أبرز معالم وأنشطة المدينة.