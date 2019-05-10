مركز التجارة الدولية يرتقي بمهارات رائدات الأعمال في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز التجارة الدولية وشركة UPS أمس، عقد سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل التي تستهدف سيدات الأعمال في كلٍ من المكسيك ونيجيريا وفيتنام ودولة الإمارات وتساهم ورش العمل هذه في تعزيز التزام مبادرة «برنامج المرأة في التجارة الدولية»، بالتعاون مع شركة UPS والتي تهدف إلى ربط ثلاثة ملايين سيدة أعمال بالأسواق العالمية بحلول 2021.

ووفقاً لنتائج دراسة مستقلة بتكليف من مركز التجارة الدولية فإن هناك شركة واحدة لكل خمس شركات في مجال التصدير تقودها سيدة أعمال. وفي ظل الدراسة نفسها التي تشير نتائجها إلى أن الشركات الصغيرة التي تركّز على التصدير تتسم بأنها أكثر نجاحاً وأن السيدات يقمن باستثمار ما يصل إلى 90% من دخولهن في مجال صحة وتعليم أبنائهن، فإن مساعدة رائدات الأعمال على بناء قدراتهن بمجال التصدير يمكن أن تقلل من دوائر الفقر العابر للأجيال.

ويتمثل الهدف الرئيسي من ورش العمل في نشر التوعية بين المشاركات حيال المسائل التجارية والتصديرية، فضلاً عن صقل قدراتهن المعرفية بشأن المفاهيم الأساسية في مجال الخدمات اللوجستية للتصدير .

منصة مثالية

وتشكّل الحلقات التدريبية التي ينظمها كلٌ من مركز التجارة الدولية وشركة UPS، منصة مثالية لرائدات الأعمال اللاتي يتطلعن إلى سبل للتغلب على العقبات التي تواجهها في مجال التصدير أو زيادة الصادرات لديهن، وسيدات الأعمال اللاتي يتطلعن إلى استكشاف سبل تحسين عمليات التغليف والتعبئة لمنتجاتهن، أو مساعدتهن على استيعاب مفاهيم الخدمات اللوجستية ذات الطبيعة المعقّدة.