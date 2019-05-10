حلول تخزين من «نت آب» تعزز الكفاءة التشغيلية للمؤسسات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «نت آب» الجهة المرجعية لبيانات السحابة الهجينة والمدرجة في سوق أسهم ناسداك أمس عن إطلاق برنامج إدارة البيانات «نت آب أونتاب 9.6» ونظام تخزين البيانات بالذواكر الثابتة المتكامل ومتوسط المدى (NVMe AFF A320) ومجموعة موسعة من الخدمات لمساعدة الشركات على تعظيم الاستفادة من بياناتها.

وتوفر حلول التخزين بالذواكر المتصلة بالسحابة من «نت آب»، والتي تعد أحد مكونات استراتيجية نسيج البيانات، البساطة والكفاءة التشغيلية والحماية اللازمة لدعم الابتكار وإضافة أداء لا يضاهى ودعم أكثر مجموعات وتقنيات البيانات تطلباً مثل الذكاء الاصطناعي أو شبكات الجيل الخامس.

وقال إيرك بورغينر، نائب رئيس قسم الأبحاث لدى «آي. دي. سي»: «في ظل تطوير الشركات لنماذج أعمال جديدة تركز بشكل أكبر على البيانات وتكون فيها البيانات أحد المصادر الاستراتيجية الهامة، نجد أن متطلبات توافر البيانات في ازدياد. وتوفر حلول التخزين على الذواكر والمتصلة بالسحابة من»نت آب«إلى جانب استراتيجية نسيج البيانات، الأداء الرفيع والاستمرارية التشغيلية والمرونة والبساطة التي تحتاجهما الشركات في رحلتها للتحول الرقمي ».