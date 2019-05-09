دوبال القابضة و«نورينكو» توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة دوبال القابضة وشركة شمال الصين للصناعات «نورينكو» مذكرة تفاهم شاملة خلال أسبوع منتدى الحزام والطريق الثاني في بكين لتعزيز التعاون الاستراتيجي في إطار رؤية دولة الإمارات 2021 ومبادرة الحزام والطريق الصينية. وتتضمن مذكرة التفاهم خططاً للتعاون المستقبلي المنشود في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة وتم التوقيع بحضور أعضاء من الإدارة العليا لكلا الجانبين.

قواسم مشتركة

وأشاد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة دوبال القابضة، بالتزام شركة نورينكو بالاستثمار في الاقتصاد الإماراتي وكذلك استثمارها المشترك مع الإمارات في البلدان المعنية بمبادرة الحزام والطريق، موضحاً أن «هناك العديد من القواسم المشتركة بين دولة الإمارات والصين والتي تزيد من قيمة ونتاج التعاون المشترك ما بين الشركات الإماراتية والصينية. نحن اليوم نتطلع لبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة نورينكو، ولا شك أن مذكرة التفاهم هذه تشكل معلماً بارزاً في مسارنا المستقبلي».

وكان الرئيس التنفيذي وفريقه قد وصلوا الصين أيضاً لحضور مؤتمر الحزام والطريق.

وأكد لو كايكوان، كبير نواب الرئيس في نورينكو أن شركته تشارك بشكل مكثف في عمليات التطوير والإنشاءات في إطار مبادرة الحزام والطريق.

منافع مشتركة

وقال: «إن توقيع مذكرة التفاهم هذه هو مثال على حرص الشركتين في استراتيجيتهما على اعتماد مبدأ التشاور المتبادل والمساهمة الثنائية والمنافع المشتركة. وسنكون قادرين ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق، على الاستفادة الكاملة من مزايا الشركتين وتعزيز سبل التعاون».

وكان قد تم خلال الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني تشي جينبينغ إلى دولة الإمارات العام الماضي، توقيع 13 مذكرة تفاهم بين وزراء الدولتين في مختلف القطاعات. وجاءت مذكرة التفاهم بين شركة نورينكو وشركة دوبال القابضة لتعكس نهج المبادرات الذي اتخذته الشركتان لتعزيز التعاون الاستراتيجي، كما تظهر مدى التقدم الذي أحرزته الصين والإمارات خلال المنتدى الذي دام لفترة أسبوع.