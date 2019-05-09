المشاركون الدوليون يطلعون على آخر مستجدات المعرض

المصدر: دبي- البيان

اجتمع ممثلو أكثر من 200 مشارك دولي في إكسبو 2020 دبي، للتعرف على آخر المستجدات في ما يتعلق بالتخطيط للحدث، الذي سيكون الأكبر في العالم العربي على الإطلاق، وتناولوا العديد من الأمور، بداية من إنشاء الأجنحة، وصولاً إلى كيفية عرض ما لديهم من ابتكارات وتراث وثقافة.

وشهد أحدث اجتماع للمشاركين الدوليين حضور أكثر من 450 شخصاً، من بينهم مشاركون دوليون وشركاء في التجارة وهيئات حكومية- واطلع هؤلاء على التقدم الذي تحقق، وعلى السبل المتاحة التي تمكنهم من التعامل مع ملايين الزوار خلال إكسبو 2020 دبي.

كما تعرفوا على عدد من العمليات والحلول المبتكرة، التي يمضي إكسبو 2020 دبي في طريقه للاستعانة بها في خططه للارتقاء بتجربة الزائر خلال إكسبو الدولي. ومن شأن المعلومات المتعلقة بالحلول الذكية المتاحة للزوار وحلول التجزئة المتكاملة، وعمليات إدارة المخلفات، أن تساعدهم على الاستعداد للحدث الدولي. وهناك الكثير الذي يتعين فعله خلف الكواليس أيضاً، وقد اطلع المشاركون على كل شيء، بداية من الباقات التأمينية والسكن، ووصولاً إلى التأشيرات والجمارك والأمور اللوجستية.

وسيبقى المشاركون مطلعين على التقدم المحرز في الأشهر القادمة، مع استمرار الاستعداد لتنظيم حدث متميز على مدى 173 يوماً. وسيكون إكسبو 2020 دبي الأكثر شمولاً في تاريخ إكسبو الدولي، في ظل مشاركة 192 بلداً، لكل منهم جناحه الخاص للمرة الأولى.

60 فعالية يومياً

وسيسهم المشاركون في 60 فعالية حية يومياً، وأكثر من 200 منفذ للأطعمة والمشروبات، فضلاً عن استضافة أعيادهم الوطنية في أجواء احتفالية تعكس ثقافات البلدان المشاركة. ويتبقى ما يقرب من 530 يوماً على انطلاق الحدث الدولي الذي سيقام على مدى ستة أشهر، ومن المتوقع أن يتواصل إعلان خطط المشاركين الدوليين لملايين الزوار.