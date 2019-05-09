1.29 مليون زائر إلى أبوظبي في الربع الأول 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف أحدث تقرير صادر عن دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي عن تحقيق العاصمة رقماً قياسياً فيما يتعلق بأعداد الزوار ونزلاء الفنادق خلال الربع الأول من عام 2019، حيث سجّلت الإمارة نسبة نمو مقدارها 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت الإمارة استقطاب 1.29 مليون زائر خلال الربع الأول من هذا العام أقاموا في 169 فندقاً وشقة فندقية في كافة أرجاء العاصمة. وتم تسجيل نسبة زيادة في معدل متوسط طول الإقامة من قبل الزائرين بلغت 2.1% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ويرجع النمو إلى ما تمتلكه العاصمة من بنية تحتية متميزة ومقومات ومعالم سياحية عالمية متطورة إلى جانب الفعاليات والبرامج التي نظمتها من بداية العام وحتى شهر مارس، ومن بين هذه الفعاليات كأس آسيا 2019، ومعرض آيدكس، الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي، وموسم عروض أبوظبي، وغيرها الكثير. كما أسهمت المعالم السياحية ومواقع الجذب الثقافية والترفيهية ومن ضمنها عالم وارنرد براذرز أبوظبي، وقصر الحصن، ومكتبة قصر الوطن، في تحقيق هذا النمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

وأظهرت إحصائيات دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي أن إيرادات الربع الأول قد زادت بنسبة 16,1%، إلى جانب زيادة ملحوظة تفوق نسبتها 15% في متوسط إيرادات الغرفة، بالإضافة إلى معدل إشغال وصلت نسبته إلى 79%. فيما شهدت إيرادات الغرف زيادة مقدارها 24,5%، إلى جانب ارتفاع ملحوظ أيضاً في إيرادات المأكولات والمشروبات بنسبة تصل إلى 10,4%.

أوضح تقرير دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي أنّه كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد الزائرين القادمين من الولايات المتحدة الأميركية بلغت نسبتها 13.8% في الربع الأول، بينما شهد متوسط طول الإقامة للزائرين من المملكة المتحدة والصين والهند والمملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة أيضاً. وتخلل الربع الأول من السنة ارتفاعاً مقداره 51% في عدد الزوار القادمين إلى أبوظبي بغرض قضاء فترة الإجازة والترفيه مقارنة بالعام الماضي.

تجارب جديدة

وتعمل العديد من التجارب الجديدة في أبوظبي على دعم مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية، ومنها المعالم التي تحمل سمة الجذب السياحي، حيث تعززت جاذبية الإمارة من خلال افتتاح مجموعة من الفنادق والمنشآت الجديدة في الأشهر الأخيرة من ضمنها «أبوظبي إديشين»، وهو أول فندق يحمل هذه العلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب فندق جميرا السعديات، وروتانا السعديات، ومنتجع وسبا جميرا الوثبة أبوظبي.

وقال سيف غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: تؤكد أرقام الربع الأول من العام الانطلاقة القوية التي تعكس الثقة المتزايدة بالمنتج السياحي المتنوع والمتميز الذي توفره الإمارة.

كما أنّها تسلّط الضوء على نجاح الجهود الاستراتيجية لدائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية تقدم مختلف التجارب الفريدة، من المقومات التراثية والثقافية الغنية إلى الفعاليات الترفيهية العائلية وبيئة الأعمال التي تحتضن كافة المعارض والمؤتمرات عالمية المستوى.

وتابع غباش: مع دخولنا الربع الثاني من العام، نؤكد مواصلة العمل في تنظيم الحملات الترويجية وتوفير المزيد من العروض وبخاصة بالنسبة إلى الأسواق الرئيسية لتستمر في تسجيل المزيد من الأداء المتميز، ونؤكد التزامنا في دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي بتعزيز المقومات والفعاليات السياحية والثقافية القوية بالإمارة بهدف دعم توجهات النمو في قطاع السياحة، فقد حقق معرض أبوظبي الدولي للكتاب لهذا العام نسبة نمو بقدر 18% في عدد الزوار.

العين

سجلت منطقة العين أرقاماً متميزة ومرتفعة في عدد زوارها خلال هذه الأشهر الثلاثة الأولى، حيث بلغ عدد الضيوف الذين وصلوا إليها 132،751 زائراً، بنسبة نمو مقدارها 19.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبالإجمال شهدت مناطق الإمارة الثلاث زيادة ملحوظة في نسبة معدلات الإشغال في الربع الأول، حيث ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.5% ومنطقة العين بنسبة 11.5% ومنطقة الظفرة بنسبة 1.1%.