اقتصادية دبي تصدر 2805 رخص جديدة في أبريل

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر أبريل وصل إلى 2.805 رخص بنسبة زيادة تصل إلى 60% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عدد الرخص الصادرة في أبريل من العام الماضي 1,753 رخصة. وساهمت الرخص الجديدة في إضافة 8,375 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت الرخص على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 49%، والتجارية 48.1%، والسياحية 2.3%، والصناعية 0.6%.

93 رخصة يومياً

وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال» المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، أنه تم إصدار رخص جديدة بمعدل 93 رخصة يومياً في إمارة دبي خلال أبريل، الأمر الذي يعزز استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم. وتظهر النتائج الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي في مجال تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية، حيث تسهم المبادرات التي تطلقها بشكل فعال في رفع ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي، وأن القطاع الحكومي يقف إلى جانب شركائه من القطاع الخاص لضمان استمرارية ونمو الشركات التجارية.

وبلغ إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال أبريل 29,813 معاملة بنسبة زيادة تصل إلى 13% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2018، حيث وصل العدد إلى 26,393 معاملة. وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 4,513 إجراء بنسبة زيادة 36.6% مقارنةً بأبريل من العام الماضي (3,305)، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 3,664 إجراء.

وشكّلت معاملات التجديد نحو 13,140 معاملة خلال أبريل من 2019 بنسبة زيادة تصل إلى 3.8% مقارنةً بعدد المعاملات في شهر أبريل من 2018 والتي بلغت 12,660 معاملة، كما تم إنجاز 6,259 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية بنسبة زيادة تصل إلى 85.2% مقارنةً بنفس الفترة من 2018 (3,380).

رخص فورية

وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة، 185 رخصة بنسبة زيادة تصل إلى 112.6% مقارنةً بشهر أبريل من 2018 (87)، في حين بلغ عدد رخصة تاجر 166 رخصة بنسبة زيادة تصل إلى 19.4% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، حيث وصل العدد إلى 139 رخصة. وأنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 20,724 معاملة خلال شهر أبريل من 2019، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

جنسيات ومناطق

وبالنسبة لتوزيع التراخيص الجديدة وفق الجنسيات، جاءت بنغلادش في المرتبة الأولى، تلتها الهند وباكستان ومصر وبريطانيا والصين والأردن والسعودية والفلبين وأفغانستان. وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال شهر أبريل من 2019 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، حيث حازت منطقة ديرة النسبة الأكبر بإجمالي 1,445 رخصة، ومن ثم منطقة بر دبي 1,357 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 3 رخص تجارية جديدة. وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 60.5% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة القرهود في المرتبة الأولى (14.7%)، تلتها برج خليفة (10.8%)، وبور سعيد (6.8%)، والخبيصي (6.4%)، والمركز التجاري الأول (5.8%)، والبرشاء الأولى (4.3%)، أم الرمول (3.6%)، والمرر (2.9%)، وعود ميثاء (2.7%)، ونايف (2.5%).

أنشطة

حسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال أبريل 2019، حازت «التجارة وخدمات الإصلاح» 34% من حصة الأنشطة، تلتها «العقارات والتأجير وخدمات الأعمال» 27.8% «خدمات مجتمعية وشخصية» 11.6%، و«بناء وتشييد» 11.2%، و«نقل، وتخزين واتصالات» 4.6%، و«مجموعة الفنادق» 4.3%، و«صناعة تحويلية» 2.4%، و«وساطة مالية» 1.4%، و«الصحة، والعمل» 1.2%، و«التعليم» 1%، و«الزراعة» 0.5%.