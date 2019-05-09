«طيران الإمارات» تعزّز الابتكار في صناعة الطيران العالمية

المصدر: دبي- البيان

وقعت طيران الإمارات مذكرات تفاهم مع ثلاثة فرق مشاركة في الدورة السادسة من برنامج مسرعات دبي المستقبل، لتؤكد بذلك مجدداً التزامها تجاه تعزيز الابتكار في صناعة الطيران العالمية.

وتم اختيار الفرق، وهي من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمملكة المتحدة، من بين سبعة فرق شاركت في البرنامج لمدة تسعة أسابيع بين مارس ومايو 2019. ووقع مذكرات التفاهم عادل الرضا النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات وممثلون عن الشركات الثلاث: أوبنستا (المملكة المتحدة) وبريداب (ألمانيا) وفيروسن (الولايات المتحدة الأمريكية).

وأصبحت طيران الإمارات شريكاً في برنامج مسرعات دبي المستقبل للمرة الأولى عام 2017. وأعلنت الناقلة بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل عن التحديات الثلاثة التي تواجهها. وتوجب على الفرق المشاركة في البرنامج بدورته السادسة التوصل إلى حلول لهذه التحديات التي شملت: عمليات الشراء الخاصة بالناقلة وتجربة سلسة للعملاء ونظام متكامل لأفراد الطاقم.

نتائج مبهرة

وقال عادل الرضا: «أثمر التعاون بين طيران الإمارات والفرق المشاركة في الدورة السادسة من برنامج مسرعات دبي المستقبل على مدى تسعة أسابيع نتائج مبهرة وحلولاً من شأنها أن تساعد في مواجهة التحديات التي حددناها. وقد أتحنا المجال أمام جميع الفرق لاكتساب فهم أعمق لدور أكبر ناقلة جوية دولية في العالم في هذه المجالات، ما ساهم في طرح مزيد من الابتكارات في صناعة الطيران والصناعات الأخرى. وعلى الرغم من أن جميع المقترحات كانت ملهمة، إلا أننا وقعنا مذكرات تفاهم مع ثلاث شركات لاستكشاف حلولها بشكل أعمق وتقييم النتائج، سعياً منا إلى تزويد عملائنا بتجارب أفضل».

ذكاء وابتكار

من جهته، قال خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة دبي للمستقبل»: «نشهد اليوم مرحلة جديدة من الابتكارات في مجال الطيران تقودها حكومة دولة الإمارات، من خلال تبني واختبار تقنيات حديثة وإعادة ترسيخ دور دبي في تطوير المستقبل. وجاء توقيع مذكرات التفاهم نتيجة للأسس المثالية التي وفرتها مؤسسة دبي للمستقبل لطيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، بالتعاون مع أكثر العقول ذكاء وابتكاراً، بهدف إيجاد الحلول المناسبة للتحديات في صناعة الطيران».