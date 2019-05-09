«الاتحاد للطيران» تنفي تلقيها اتصالاً بشأن «جيت بريفليدج»

المصدر: دبي - سيد صالح

نفى المتحدث الرسمي باسم «الاتحاد للطيران» أمس في بريد إلكتروني أن الناقلة قد تلقت أي اتصال من «الإدارة التنفيذية» الهندية بشأن استثمارات الناقلة في شركة «جيت بريفليدج برايفيت ليميتد»، وهي الشركة المسؤولة عن تشغيل برنامج المسافر الدائم لدى الناقلة الهندية «جيت إيروايز».

ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، والتي نشرت النفي أمس، فقد أكد المتحدث في نفس البريد الإلكتروني أن «الاتحاد للطيران» قد حازت حصتها في «جيت بريفليدج برايفيت ليميتد» منذ نحو ستة أعوام، وأن هذا الاستحواذ جرى طبقاً للمتطلبات التنظيمية السائدة في الهند. وكانت قد ترددت أنباء مفادها أن «الإدارة التنفيذية» الهندية تبحث في مدى مطابقة استثمارات «الاتحاد للطيران» في «جيت بريفليدج برايفيت ليميتد» لقواعد وأحكام الاستثمارات في الهند.