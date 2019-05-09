دبي الأولى بين مدن الإمارات في جذب السياحة

المصدر: دبي - البيان

كشف موقع حجز سياحي عالمي أن دبي تحتل المرتبة الأولى بين مدن الإمارات في الحجوزات السياحية. وقال موقع «أويو» السياحي إن مؤشر حجوزات الصيف أوضح أن دبي في المركز الأول، وتليها رأس الخيمة ثم الفجيرة في المركز الثالث بين مدن الإمارات في الحجوزات السياحية. وكشفت الأرقام أن دبي جذبت 63.3 من السائحين الأزواج و29.5% من السائحين الفرادى. وقال مسؤول منطقة الشرق الأوسط في الموقع إن العطلات الصيفية العائلية تشير إلى أن غالبية السائحين يستغلون هذه الفترة لقضاء أسعد الأوقات مع ذويهم المحبوبين، مضيفاً أن الموقع لاحظ أن العائلات تخطط أسفارها مسبقاً حتى تكون مميزة.

ويلقي مؤشر أويو للرحلات الصيفية أيضاً الضوء على سلوك واتجاهات السائحين في الأسواق الدولية.