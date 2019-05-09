«أدنوك للتوزيع» تختار فايكنج لتوفير معدات الأمان

المصدر: دبي - أشرف رفيق

وقّعت شركة «أدنوك للإمداد والتوزيع»، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اتفاقية لمدة خمس سنوات مع شركة فايكنج لتوفير معدات الأمان.

وفازت شركة فايكنج لمعدات الأمان وإنقاذ الحياة بمناقصة طرحتها أدنوك للإمداد والتوزيع، توفّر بموجبها معدات الأمان لأسطول يتكون من 120 سفينة، إضافة إلى معدات لإطفاء الحرائق وزوارق لإنقاذ ومعدات لإنقاذ الحياة، وفق بيان عن شركة فايكنج لمعدات الأمان.

وتقوم شركة أدنوك للإمداد والتوزيع، التي تؤدي دوراً مهماً في قطاع الطاقة في الإمارات، بإمداد شركات مجموعة أدنوك وعملاء دوليين بخدمات الشحن والنقليات البحرية والخدمات البرية من خلال خبرة تمتد 40 عاماً.