الفطيم تطلق توسعة بمساحة 22 ألف متر مربع في كايرو فستيفال سيتي مول

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة الفطيم مول أمس، عن إطلاق توسعة جديدة بمساحة 22.143 متراً مربعاً في كايرو فستيفال سيتي مول، لتعزز مكانتها كأبرز مطوري مراكز التسوق والتجارب المتميزة في عالم التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحمل المنطقة الجديدة اسم «فستيفال أفنيو» ستضم 100 متجر منها 60 محلاً تجارياً جديداً تقدم مختلف العلامات التجارية العالمية، إلى جانب 20 مطعماً ومقهى ومنطقتين للترفيه بمفاهيم جديدة، ما يوفر تجربة لا مثيل لها في القاهرة الجديدة.

وتقدم منطقة «فستيفال أفنيو» نخبة من العلامات التجارية الراقية التي ستعزّز تجربة المتسوقين وتوفر لهم مجموعة متنوعة من المنتجات، التي تشمل الساعات والمجوهرات وأزياء الرجال والسيدات. ومن أبرز الأسماء المرموقة التي تنضم إلى المول من خلال التوسعة الجديدة كل من مون بلان، أوميغا، بولغري، زي زيغنا، فيرساتشي جينز كوتور،، امبريو ارماني جونيور، لوف موسكينو، لي كوليزيوني، بيربري، سالفاتوري فيراغامو، كول هان، روبرتو كافالي سبور، ريد فالنتينو، هاكيت. ومن بين هذه الأسماء مجموعة تصل إلى مصر للمرة الأولى من خلال كايرو فستيفال سيتي مول، وتشمل كلاً من ZZegna وكول هان وريد فالنتينو وروبرتو كافالي سبور.

فعاليات مميزة

وقال تيموثي إيرنست، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم مول: «يشهد قطاع التجزئة في مصر نمواً ضخماً ونرغب في مواصلة دعم تطوره الواعد. لطالما شكّل كايرو فستيفال سيتي وكايرو فستيفال سيتي مول بوابة للقاهرة الجديدة ومحور الفعاليات المتميزة، وهذا ما يميزه بالفعل عن وجهات التسوق الأخرى. وانطلاقاً من التزامنا بتوفير تجارب استثنائية لعملائنا، يسرنا أن نعلن عن إطلاق فستيفال أفنيو- المنطقة التي ستوفر تجربة أرقى وأفضل فيما تدعم رؤيتنا لابتكار مفهوم متميز للتجزئة ووجهة مدهشة للتسوق والترفيه».