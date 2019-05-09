«دناتا» و«لوفتهانزا» توسّعان شراكتهما في الولايات المتحدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دناتا» توسيع شراكتها مع مجموعة لوفتهانزا في الولايات المتحدة، حيث تم اختيار الشركة لتوفر خدمات مناولة لرحلات لوفتهانزا في مطار أوستن بيرغستروم حيث تخدم حالياً عدداً من الناقلات ضمن المجموعة بما في ذلك الخطوط الجوية السويسرية والخطوط النمساوية وإديلويس إير في 8 مطارات داخل أمريكا.وسوف تخدم دناتا في مطار أوستن رحلة لوفتهانزا الجديدة إلى فرانكفورت التي تسيّرها بمعدل 5 مرات في الأسبوع بطائرات الإيرباص 330-300. وسوف يضمن فريق عمل دناتا من ذوي الخبرة تجربة سفر آمنة وسلسة لنحو 70 ألف راكب سنوياً، بدءاً من إجراءات السفر وصولاً إلى بوابة الصعود إلى الطائرة وتسليم الأمتعة.

وبالإضافة إلى الناقلة الجوية الألمانية، تقدم دناتا حالياً خدمات إلى 3 ناقلات في عاصمة ولاية تكساس وتوظف فريقاً من 75 متخصصاً.

أفضل الخدمات

وقال ديفيد باركر، الرئيس التنفيذي لشركة دناتا الولايات المتحدة: «يسرنا أن نكون مزودي الخدمات الأرضية لشركة خطوط جوية عالمية تعمل في أكبر سوق طيران في العالم. ويعد توسيع شراكتنا مع لوفتهانزا بمثابة دلالة على شراكتنا الناجحة واتساق الخدمات التي يقدمها فرق عملنا في الولايات المتحدة. وسوف نبقى ملتزمين بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا ».

وقال هولجر بريمس، المدير التجاري للبنية التحتية للمطارات في لوفتهانزا: «يسرنا تعزيز عملياتنا في أمريكا الشمالية تزامناً مع إطلاق خدمتها الجديدة إلى أوستن بالتعاون مع دناتا. وبناءً على خبراتنا في مطارات عدة بالولايات المتحدة فإننا نتطلع إلى تقديم خدمة راقية لعملائنا في مطار أوستن».