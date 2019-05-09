جنوب أفريقية تفوز بسحب مهرجان دبي للمفروشات

المصدر: دبي - البيان

فازت بيانكا أودونوغو، البالغة من العمر 31 عاماً من جنوب أفريقيا المقيمة بدبي، بشقة استوديو في مشروع «ستارز»، الذي أنجزته مؤخراً دانوب العقارية من خلال سحب أجرتهُ الشركة بمكتبها الرئيسي كأحد الرعاة الرئيسين لمهرجان دبي للمفروشات بمشاركه كبار المسؤولين من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

والسحب جزء من مهرجان دبي للمفروشات، الذي أقيم بين 18 أبريل و1 مايو 2019، حيث عقدت دانوب العقارية وبنك رأس الخيمة الوطني وماستر كارد شراكة مع مهرجان دبي للمفروشات، والذي نظمته مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لتقديم شقة استوديو مفروشة بالكامل في مشروع «ستارز» أحد مشاريع دانوب العقارية كأفضل جائزة للمتسوقين الذين ينفقون ما لا يقل عن 500 درهم في متاجر المنازل المشاركة عبر 150 منفذاً خلال المهرجان.