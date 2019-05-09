«أكسفورد للأعمال»: التنويع والنفط قطبا نمو اقتصاد الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أفادت دراسة حديثة بأن نجاح جهود التنويع الاقتصادي في الإمارات ملفت للنظر، وبدأت تتراجع أهمية النفط في اقتصاد الإمارات، غير أن التنويع والنفط يمثلان قطبي النمو الاقتصادي في البلاد. وتوقعت دراسة عن مجموعة أكسفورد للأعمال بالتعاون مع معهد المحاسبين المعتمدين البريطاني أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 2.3% في العام الجاري، مقابل 1.7% العام الماضي، وأن يسجل إجمالي الناتج القومي الحقيقي نمواً بنسبة 2.5%، بفعل نمو عائدات النفط من ارتفاع الإنتاج وارتفاع الإنفاق الحكومي المترتب على ذلك. كما توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 3% حتى عام 2020.

وتوقع المصرف المركزي أن تصل نسبة النمو إلى 3.5%. وقال التقرير إن نحو 90% من العائدات الحكومية في الإمارات تأتي عن طريق النفط، ويساهم بنسبة 46% من إجمالي الناتج المحلي.