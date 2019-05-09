«كريم» تعتزم التوسع في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد أديب وارسي، المدير الإداري لتطبيق «كريم ناو»، منصة النقل حسب الطلب الرائدة في الشرق الأوسط والتي تتولى شركة «كريم» الإماراتية تشغيلها، أن المنصة تعتزم التوسع في منطقة الشرق الأوسط، من خلال التواجد في العاصمة السعودية الرياض، لتكون الوجهة الثالثة لنشاط المنصة بعد دبي وجدة.

وأجرى وراسي مقابلة أمس مع «تلفزيون بلومبرغ» في دبي، وأكد فيها أن «كريم» ترى ثمة فرص كبيرة وآفاق واعدة للنجاح في الرياض، رغم التنافسية الشديدة التي تتسم بها السوق السعودية بصفة عامة في خدمات النقل حسب الطلب، إلا أن انتشار تطبيقات الهواتف الذكية هناك يجعل فرصة النجاح سانحة.

وأوضح وارسي أن «كريم» طورت أنشطتها ومجالات خدماتها، حيث لم تعتد تقتصر الآن على نقل الناس، وإنما باتت الآن تنقل الأشياء أيضاً، حيث أطلقت بالفعل خدماتها لتوصيل الطعام، كما تعتزم إضافة خدمات جديدة اعتباراً من الفصل الثالث من العام الجاري.

وأفاد بأن هذه الخدمات الجديدة تشمل ثلاث مجموعات رئيسية من الخدمات، وهي توصيل الأدوية والمنتجات الصيدلانية؛ ولوازم الاحتفالات كالزهور والشكولاتة؛ والاحتياجات اليومية الأساسية. وأكد وارسي أن هذا التنوع في الخدمات سيساعد في توسيع قاعدة الطلب على مدار اليوم، وبالتالي إنعاش نشاط الشركة.

وأضاف وارسي أن «كريم» تنوي أيضاً إضافة خدمتين رئيسيتين أخريين إلى نشاطها بدءاً من الفصل الرابع من العام الجاري، وهما خدمة توصيل منتجات البقالة، وأيضاً ما يسمى خدمة التوصيل إلى الوجهات الأخيرة، والتي تساعد الشركات في المنطقة على دخول الاقتصاد الرقمي.

وأكد وارسي أنه حتى الانتهاء تماماً من إجراء الصفقة مع «أوبر»، ستظل هناك منافسة شديدة في السوق بين الشركتين. وأضاف أنه بنهاية العام الجاري سيكون هناك اختلاف بين «أوبر» و«كريم»، حيث ستركز الأخيرة على خدمات توصيل الطعام فقط.