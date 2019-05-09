500 مشارك في ملتقى مورّدي مجموعة الاتحاد للطيران

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد فريق إدارة المشتريات والتوريد في مجموعة الاتحاد للطيران ملتقى الموردين السنوي تحت عنوان «الرحلة الرقمية» في فندق بارك روتانا ــ أبوظبي.

وتضمن الملتقى الذي ركّز على عملية التحوّل الرقمي وتعزيز العلاقات مع الموردين، ورشة عمل حول أثر عملية التحوّل على المشتريات وإدارة التوريد بحضور حوالي 500 ممثل عن مختلف الشركات المحلية والعالمية وموردي الخدمات إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات التجارية والدوائر الحكومية في الدولة.

وقال عادل الملا، نائب الرئيس لشؤون إدارة المشتريات والتوريد في مجموعة الاتحاد للطيران: تواصل مجموعة الاتحاد للطيران بالقيام بدور حيوي مع شركائها من الموردين في دعم وتعزيز النمو الاقتصادي بدولة الإمارات . يعد التحول الرقمي في إدارة المشتريات جزءاً من استراتيجية المجموعة لتحويل الأعمال.