«نفط الهلال» ترعى مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي 9 سبتمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين توقيع عقد رعاية مع شركة نفط الهلال كراعٍ فضي للمؤتمر المزمع انعقاده في أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من 9 إلى 12 سبتمبر 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وستقام دورة المؤتمر هذا العام تحت شعار «الطاقة من أجل الازدهار». وتعتبر الدورة هي الأولى التي يتم فيها استضافة المؤتمر في مدينة بالشرق الأوسط، فيما ستكون الإمارات أول دولة في منظمة «أوبك» وأول دولة عربية تستضيف المؤتمر طوال تاريخه الذي يمتد إلى 95 عاماً.

وستضيف نفط الهلال بصفتها راعياً فضياً إلى محور «الطاقة من أجل الازدهار» الذي سيتبناه المؤتمر، حيث ستعرض المشاريع التي ستنفذها في إقليم كردستان العراق.مكانة ريادية

وقال مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لنفط الهلال: «نحن في نفط الهلال سعيدون برعايتنا لهذا الحدث المهم والعالمي الذي يبرز أبوظبي باعتبارها مدينة عالمية المستوى والمعايير والتي تتبوأ مكانة ريادية في مجال الطاقة. وعلى مدى 50 عاماً، نحن نعد من رواد الطاقة في الإمارات ونحن فخورون بمشاركتنا في هذا الحدث الفريد ».

وقال الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين: «تفتخر اللجنة التنظيمية بانضمام شركة نفط الهلال لقائمة الرعاة الحصرية من شركات الطاقة الرائدة، وذلك لكونها عنصراً محورياً لا يتجزأ من الجهود المبذولة لتعزيز التنويع الاقتصادي على مستوى الإمارات».