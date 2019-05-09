مصرف الهلال يطلق تطبيقاً لفتح الحسابات بصورة فورية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مصرف الهلال طرح تطبيق «أهلاً» للهواتف الذكية الذي يتيح للعملاء فتح حسابات توفير مصرفية بشكل فوري وبخطوات بسيطة.

ويأتي إطلاق هذا التطبيق المبتكر من مصرف الهلال في إطار مسيرته الاستراتيجية نحو التحول للصيرفة الرقمية من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات في مجال الخدمات المصرفية لتوفير تجربة مصرفية فريدة لعملائه.

ويتيح تطبيق «أهلاً» لمستخدميه إمكانية فتح حساب توفير مباشرة بمجرد إدخال بعض البيانات الأساسية وتصوير مستندات إثبات الهوية وتحميل نموذج التوقيع على التطبيق. كما يحصل مستخدمو تطبيق «أهلاً» على مكافآت تصل لغاية 750 درهما تشمل 250 درهما بعد فتح الحساب باستخدام التطبيق وإيداع مبلغ 5000 درهم في الحساب، و500 درهم عند القيام بتحويل راتب بقيمة 5000 درهم أو أكثر إلى حسابهم في المصرف. بالإضافة إلى ذلك، فإن احتفاظ العميل بالحد الأدنى من متوسط رصيد الحساب بمبلغ 5000 درهم شهرياً، يؤهله للدخول في السحب الشهري على جائزة بقيمة مليون درهم.

ويعد التطبيق من أحدث المبادرات التي أطلقها المصرف بعد تعيين عمرو المنهالي في منصب الرئيس التنفيذي، وانطلاق مسيرة التحوّل إلى الصيرفة الرقمية بهدف الارتقاء بالتجربة المصرفية لعملاء المصرف من خلال إحداث تطور كبير على مستوى خدماته المصرفية.

ويأتي ذلك بعد اكتمال عملية الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني والاستحواذ على مصرف الهلال، لتنشأ مجموعة مصرفية جديدة باسم «مجموعة بنك أبوظبي التجاري». وتم دمج أجهزة الصراف الآلي للبنوك الثلاثة ضمن شبكة واحدة تضم أكثر من 650 جهاز صراف آلي تتيح للعملاء إجراء تعاملاتهم بكل سهولة.