الفجيرة الوطني يفوز بجائزة في «تميز الأعمال الدولية» 2019

المصدر: دبي- البيان

فاز بنك الفجيرة الوطني بجائزة «ارتباط الموظف» في حفل توزيع «جوائز تميز الأعمال الدولية» لعام 2019، كما احتل المركز الثاني في جائزة «أفضل جهة توظيف». وتحتفي «جوائز تميز الأعمال الدولية» في عامها الخامس وعبر مختلف فئاتها بقصص النجاح التي تسطرها كل من الشركات ومنتسبيها، الذين نفذوا مبادرات مميزة على مستوى العالم.

وقال عبدالله العطر، رئيس إدارة الموارد البشرية في بنك الفجيرة الوطني: هذه هي مشاركتنا الأولى في «جوائز تميز الأعمال الدولية»، وسجلنا هذا الحضور المميز وسط عدد كبير من اللاعبين الدوليين المشاركين في إشارة قوية على نجاح خططنا، وقدرتنا على تنفيذها بكل اقتدار بهدف تنمية أفضل المواهب ودمجها في مواقع العمل وتعزيز قدراتها، فضلاً عن التزامنا بتوفير بيئة عمل مشجعة ومحفزة لكل الموظفين.