«رأس الخيمة للسياحة» تطلق «خيمة المرجان الرمضانية»

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، افتتاح «خيمة المرجان الرمضانية» في مطعم وتراس Puro في جزيرة المرجان، لترحب الخيمة الرمضانية بالزوار طيلة شهر رمضان المبارك.

وقال مارينو جيراردي، مدير العمليات بهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: شهر رمضان المبارك فرصة مثالية خلال العام للاجتماع مع الأصدقاء وأفراد العائلة والتعبير عن روح التآخي التي تظلل شهر الخير. وتأتي تجربة الإفطار والسحور في الخيمة الرمضانية لتعكس هذه الروح. ونتطلع لاستقبال الزوار من شتى أرجاء الإمارات.

وتقدّم الخيمة الرمضانية الإفطار يومياً حتى الساعة الثامنة والنصف مساءً. ويتم تقديم مجموعة من الأطباق والمرطبات حسب الطلب على مأدبة السحور بدءاً من الساعة 9 مساءً حتى 1 صباحاً من السبت إلى الأربعاء ومن الساعة 9 مساءً وحتى 2 صباحاً يومي الخميس والجمعة.