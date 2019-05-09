«جيه إل إل»: استثمارات ضخمة في قطاع اللوجستيات الإماراتي تعزز التنمية

المصدر: دبي ــ البيان

أكدت جيه إل إل، شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بقطاع الصناعة واللوجستيات في الإمارات الذي يشهد استثمارات ضخمة تعزز التنمية.

وأشارت الشركة في هذا السياق إلى أن صفقة بيع وإعادة تأجير المنشأة اللوجستية التابعة لمجموعة ترانس وورلد في المنطقة الحرة بجبل علي تُؤكد ارتفاع معنويات المستثمرين وتظهر آفاق النمو المستقبلي لهذا القطاع.

ويعتبر النمو الملحوظ في حجم التجارة الإلكترونية وما أعقبها من تحول رقمي لقطاع سلاسل الإمداد أبرز العوامل التي تدفع النمو وتزيد من اهتمام المستثمرين بالأصول عالية الجودة في قطاع الخدمات اللوجستية الصناعية. وقدمت جيه إل إل خدماتها الاستشارية لأحد أبرز الصفقات التي شهدها هذا القطاع أخيراً، وهي صفقة بيع وإعادة تأجير المنشأة اللوجستية التابعة لمجموعة ترانس وورلد والمكونة من مستودع ومساحات مكتبية على مساحة تزيد على 19000 متر مربع.

وقال عبد القادر منلا، مدير أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة جيه إل إل: على المدى الطويل ستدفع الاستثمارات الرأسمالية المتزايدة من هذا الحجم مشاريع تطوير المساحات عالية الجودة من أجل تلبية الطلب على منشآت المستودعات والمخازن عبر كل مناطق الإمارات.

ومن الملاحظ أن قطاع اللوجستيات في الدولة يستحوذ على اهتمام المستثمرين الصناعيين ومديري الأصول والصناديق العقارية والشركات العائلية الراغبين في تحقيق عائدات طويلة المدى من استقطاب مستأجرين جيدين. وأضاف: نتوقع أن نرى المزيد من صفقات البيع وإعادة التأجير في المستقبل بالنظر إلى مقترح القيمة الفريد لهذا القطاع، وما يتميز به من خصائص جذابة.