تماسك سوق أبوظبي مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية هبوطها للجلسة الرابعة على التوالي في ختام جلسة أمس، وتماسك سوق أبوظبي نسبياً مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك، فيما ضغطت أسهم العقار على سوق دبي، وبقيت السيولة عند مستوياتها المرتفعة مع استمرار تنفيذ صفقات كبيرة على سهم «واحة الزاوية».

وهبط سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.01% ليغلق عند 5123.94 نقطة، مع تراجع أسهم الاتصالات والعقار والطاقة مقابل ارتفاع البنوك، فيما نزل مؤشر سوق دبي بنسبة 0.48% إلى مستوى 2712.87 نقطة، مع تراجع أسهم العقار والبنوك والسلع والاستثمار والخدمات.

ووصلت سيولة الأسهم إلى 1.2 مليار درهم، منها 136.6 مليوناً في دبي، و1.13 مليار في أبوظبي بعد تنفيذ 4 صفقات كبيرة على سهم «واحة الزاوية» بتداول 325 مليون سهم بقيمة 747.5 مليون درهم، وجرى التداول على 567 مليون سهم، موزعة بواقع 459.5 مليوناً في أبوظبي، و107.5 ملايين في دبي، وذلك من خلال 3564 صفقة.

سوق دبي

وتراجع قطاع العقار بنسبة 1.14% مع هبوط «إعمار العقارية» 1.49%، و«إعمار مولز» 0.61%، و«الاتحاد العقارية» 1.37%، و«داماك» 2.63%، و«ديار»، فيما ارتفع «أرابتك» 1.02%، و«إعمار للتطوير» 0.85%. وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.22% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.42%، فيما استقر «دبي الإسلامي».

ونزل قطاع الاستثمار بنسبة 1.4% مع تراجع «دبي للاستثمار» 1.49%، و«سوق دبي المالي» 1.33%، و«شعاع كابيتال» 0.8%. فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.49% مع ارتفاع «أرامكس» 1.74%، بينما انخفض «العربية للطيران» 0.96%، و«الخليج للملاحة» 1.16%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 26 مليون درهم، ليغلق عند 5.18 دراهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بتداولات 22.13 مليون درهم، ليقفل عند 4.63 دراهم، ثم سهم «السلام البحرين»، بسيولة 22 مليون درهم، ليصل عند 0.8 درهم. وكان سهم «دبي للتأمين» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.11% إلى 4 دراهم، فيما كان سهم «دي إكس بي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.76% إلى 0.21 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق العاصمة، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.36% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.64% واستقرار «أبوظبي التجاري». وانخفض قطاع العقار بنسبة 2.1% مع هبوط «الدار» 2.26%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.23%.

ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.98% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما نزل قطاع الطاقة بنسبة 0.52% متضرراً من هبوط «دانة غاز» بنسبة 1.33%. وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 1.77% نتيجة تراجع «إشراق» 3.66% و«الواحة كابيتال» 0.94%.

وهيمن سهم «واحة الزاوية» على النشاط لليوم الثالث على التوالي مع استمرار تنفيذ صفقات كبيرة على السهم، ليستقطب سيولة بقيمة 984.8 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.29% إلى 2.35 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة 53.36 مليون درهم، ليقفل عند 15.7 درهماً، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات 40 مليون درهم، ليستقر عند 9.1 دراهم. وحقق سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق»، أكبر ارتفاع بنسبة 14.71% إلى 3.51 دراهم.

الأجانب والمؤسسات

مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 29.3 مليون درهم، منها 17.4 مليوناً للخليجيين، و11.85 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 29.3 مليون درهم، منها 4 ملايين للعرب، و25.2 مليوناً للأجانب.

122 مليوناً إيرادات «أملاك» الربعية

سجلت أملاك للتمويل صافي أرباح بقيمة 2 مليون درهم في الربع الأول من عام 2019 مقارنة مع 7 ملايين درهم في الربع الأول من عام 2018. وارتفع إجمالي الإيرادات للشركة، والمتضمن أرباح القيمة العادلة غير المحققة المرتبطة بعقارات استثمارية، إلى 122 مليون درهم في الربع الأول من عام 2019 بزيادة وقدرها 24% مقارنة مع 98 مليون درهم في الربع الأول من عام 2018. وتواصل «أملاك» إعادة التفاوض مع مموليها على شروط التمويل للسماح بالمزيد من المرونة للتكيف مع ظروف السوق الحالية، وإتاحة الفرصة للشركة لتنمية أعمالها بما يحقق النمو في ميزانيتها العمومية، وزيادة قيمة حقوق المساهمين. دبي- البيان