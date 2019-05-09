ـــ يجتمع مجلس إدارة شركة تكامل الإمارات – تأمين، الاثنين المقبل لمراجعة النتائج المالية للربع الأول من عام 2019 والموافقة عليها، وإعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس إلى جانب الاطلاع والموافقة على تقرير التسعير والاكتتاب الصحي.

ـــ يعقد مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشيونال، اجتماعاً الاثنين المقبل لمراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق إلى جانب تعيين رئيس مجلس إدارة جديد ليحل محل رئيس مجلس الإدارة المستقيل.

ـــ قررت شركة الأغذية المتحدة، تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية إلى الأحد 19 مايو الجاري لمناقشة تعيين مدقق حسابات خارجي للعام 2019 وتحديد أتعابه، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ـــ يجتمع مجلس إدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة، المدرجة في بورصتي دبي والكويت، الأحد المقبل لمناقشة البيانات المالية للربع الأول لعام 2019.

ـــ وافقت الجمعية العمومية لشركة المزايا القابضة المدرجة في بورصتي دبي والكويت، على تعديل بعض المواد الأساسية والتي تخص إصدار صكوك وسندات بكل أنواعها.

ـــ أعلنت شركة «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» أن مجلس إدارتها سيقوم بالاطلاع واعتماد البيانات المالية عن الربع الأول من العام الجاري بالتمرير، وذلك لعدم توفر النصاب القانوني للاجتماع الذي كان مزمعاً عقده في 11 مايو الجاري.

ـــ يجتمع مجلس إدارة شركة «الفجيرة لصناعات البناء» في 13 مايو الجاري لمناقشة واعتماد البيانات المالية عن الربع الأول من العام الجاري.

ـــ يعقد مجلس إدارة شركة «فودكو القابضة» اجتماعاً في 13 مايو الجاري للاطلاع على البيانات المالية عن الربع الأول من العام الجاري.