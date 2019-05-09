«ميلينيال كابيتال» تطلق أول صناديقها الاستثمارية في 2019

المصدر: دبي- البيان

تتوقع شركة رأس المال الاستثماري «ميلينيال كابيتال Millennial Capital» إطلاق أول صندوق استثماري لها خلال العام الجاري، سعياً منها إلى توسيع استراتيجيتها الاستثمارية المُثبتة، وذلك بهدف إقامة شراكات جديدة في القطاع الاستهلاكي، وتحديداً التجارة الإلكترونية والجمال والأكسسوارات. ومن المتوقع أن تحقّق الشركة أرباحاً في نهاية السنة المالية الأولى تصل إلى 15 مليون دولار أمريكي.

وقام أعضاء «ميلينيال كابيتال» بتعيين مجلس إدارة جديد في الاجتماع السنوي العام، الذي عقد مؤخراً في بيروت، ليضم حمد العطية رئيساً لمجلس الإدارة، وكونيما مويننغي عضو مجلس الإدارة، وجورج شكر عضو مجلس الإدارة، وشايلش داش عضو مجلس الإدارة المستقل، وأندريا دانيلا، مؤسِّسة ميلانيال كابيتال.

ويتولى مجلس الإدارة وضع استراتيجية نمو للمجموعة، وتنفيذ إدارة المخاطر، بما في ذلك سلامة المعلومات المالية والضوابط المالية بالإضافة إلى إنشاء لجان حوكمة مؤسسية، بهدف تعزيز مهام الإدارة والأعمال ضمن المجموعة.

وتبحث الشركة حالياً الشراكة مع اوبتيكاريو O Boticário، التي تُعد أكبر شركة للعطور في البرازيل وأضخم شبكة لمستحضرات التجميل في جميع أنحاء العالم،وتحقّق إيرادات سنويّة بقيمة 3.7 مليارات دولار أمريكي.