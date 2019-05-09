5.51 مليارات درهم أرباح بنوك سوق دبي المالي

المصدر: أبوظبي- وام

بلغ صافي الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في سوق دبي المالي 5.51 مليارات درهم، خلال الربع الأول من العام 2019 بنمو نسبته 17% مقارنة مع أرباح قدرها 4.69 مليارات درهم، خلال الفترة نفسها من العام.

وارتفعت موجودات البنوك المجمعة المدرجة في سوق دبي المالي إلى 1.058 تريليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7% لتصل إلى 718 مليار درهم، وكذلك القروض بنسبة 8% لتصل إلى 660.2 مليار درهم في فترة الرصد نفسه.

وجاء الارتفاع في الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في سوق دبي، مدعوماً بزيادة الإيرادات التشغيلية، وتراجع المخصصات لغالبية هذه البنوك.

وعلى مستوى البنوك فقد أسهم بنك الإمارات دبي الوطني بالنسبة الأكبر من الأرباح المجمعة لقطاع البنوك بنهاية الربع الأول 2019 بعدما بلغت أرباحه 2.74 مليار درهم وبنسبة مساهمة بلغت نحو 50% تلاه بنك دبي الإسلامي بنسبة 24%، محققاً أرباحاً قدرها 1.34 مليار درهم.

وتصدر مصرف الإمارات الإسلامي قائمة البنوك الأكثر تحقيقاً للنمو، وبنسبة 97 % نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول 2019.