12 ملياراً عقود الإنشاءات والنقل في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

أفاد «مرصد ميد للمشروعات الإقليمية» بأن إجمالي قيمة العقود التي جرى إرساؤها في قطاعي الإنشاءات والنقل بدبي خلال الفصل الأول من العام الجاري بلغ نحو 12.121 مليار درهم «3.3 مليارات دولار»، منها عقود بقيمة 3 مليارات دولار اكتمل تنفيذ إنشاءاتها بالفعل وجلبت أرباحاً تقدر قيمتها بنحو 300 مليون دولار خلال الفصل نفسه.

وأوضح المرصد أن من أهم هذه العقود عقد بناء الجزء الثاني من منظومة ممرات الشندغة، والذي فازت به شركة تشاينا ستيت كونستراكشن انجينيرنغ كوربوريشن «سي إس سي ئي سي» الصينية، وبلغت قيمته 710 ملايين درهم. وأيضاً عقد المرحلة الأخيرة من الأعمال الإنشائية في تحديث طريق العين السريع، والذي بلغت قيمته 712 مليون درهم، وفازت به شركة «مابا جونال» التركية.