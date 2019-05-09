الإمارات وجهة مليونيرات العالم

المصدر: دبي- وائل الخطيب

تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كأفضل مقصد لمليونيرات العالم، متبوئة المرتبة الخامسة عالمياً متقدمة على جزر الكاريبي، ونيوزيلندا، وسنغافورة، والبرتغال، واليونان وإسبانيا، طبقاً لتقرير نشرته صحيفة «بزنس انسايدر».وقالت الصحيفة، إن الإمارات أمست معروفة على النطاق العالمي وهي تستقطب العديد من أصحاب الملايين بفضل الأمن والأمان الذي تتمتع به، وبيئتها الصديقة للأعمال التجارية والاستثمار، وبنيتها التحتية عالية الجودة، وكونها واحدة من أفخم الوجهات على هذا الكوكب. واحتضنت الإمارات 2000 مليونير جديد في 2018، بزيادة بنسبة 2%.

وأضافت الصحيفة الأمريكية: «تتباهى دبي، أن لديها أفخم فندق في العالم وهو برج العرب الذي بلغت تكلفته مليار دولار، وكان أول فندق من فئة سبعة نجوم في العالم وتكلف الإقامة فيه ما لا يقل عن 1500 دولار في الليلة الواحدة». وتعد أستراليا هي الوجهة الأولى لفائقي الثراء، كما أن الولايات المتحدة وكندا وسويسرا والإمارات هي بعض الوجهات الشعبية الأخرى للأثرياء في العالم.