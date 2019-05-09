دبي تستقبل 4000 سائح على متن «سبيكتروم» العملاقة

المصدر: دبي - البيان

استقبلت دبي السفينة السياحية البحرية العملاقة «سبيكتروم أوف ذا سيز»، وعلى متنها 4000 زائر ضمن أول رحلة لها في مياه الخليج العربي.

وتزن السفينة التابعة لشركة رويال كاريبيان 168,6 ألف طن، وهي أضخم سفينة والأكثر تطوراً تصل إلى المدينة، وهي مزودة بمرافق تعد الأكثر تقنية وإبداعاً في السياحة البحرية، ومن بينها لعبة القفز على الترامبولين، والتي يتم تقديمها بتقنية الواقع الافتراضي وغرفة التحليق في الجو، و«ناظور» لمراقبة النجوم، ومساحة بمشاهد بانورامية على مسافة 300 قدم فوق سطح الماء.

وقال محمد عبد العزيز المناعي، الرئيس التنفيذي لمراسي «بي آند أو»، والمدير التنفيذي لميناء راشد في مجموعة موانئ دبي العالمية، إن مرسى السفن يستقبل نحو نصف مليون زائر سنوياً.

ويتوقع أن يبلغ عدد زوار دبي عبر الميناء نحو 725 ألف زائر بحري خلال موسم 2018-2019. وتتميز السفينة بتصميم مميز لما تقدمه من ابتكارات متخصصة تستهدف السياح الصينيين على وجه الخصوص، وانطلقت السفينة في رحلتها الافتتاحية على مسار قناة السويس لمدة 16 ليلة من برشلونة إلى دبي، لتنطلق في ما بعد في رحلة بحرية مباشرة من دبي إلى سنغافورة تستمر لمدة 14 ليلة.