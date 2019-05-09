المطاعم تضخّ 40% من إيرادات الفنادق في رمضان

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

تشهد إيرادات مطاعم الفنادق في رمضان ارتفاعاً كبيراً بين 25 – 40% من دخل بعض الفنادق وتختلف النسبة من فندق إلى آخر تبعاً لعدد ونوع المطاعم.

وقالت مصادر إن إيرادات المطاعم خلال الأيام العادية لا تتجاوز 10% من مجمل إيرادات الفنادق لكنها تسجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر رمضان لاسيما بعد الأسبوع الأول من رمضان وهو الأمر الذي يساعد الفنادق على تعويض التراجع النسبي في نسب الإشغال خلال الشهر الكريم.

وأضافت المصادر أن المطاعم الفندقية تتسابق على طرح العروض بهدف استقطاب أكبر شريحة من الضيوف مشيرين إلى أن إشغال المطاعم يصل إلى 90% في النصف الثاني من رمضان.

وقال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم إن الفنادق خلال شهر رمضان تركز على خدمات الطعام التي تشهد طلباً مرتفعاً في محاولة منها لتعويض التراجع النسبي في إشغال الغرف، موضحاً أن الحجوزات على المطاعم خلال الإفطار تتجاوز 90% حيث تستحوذ الشركات على النسبة الأكبر من الحجوزات.