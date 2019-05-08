الإمارات ثاني أهم محطة تجارة عالمية على طريق الحرير

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تقدمت الإمارات إلى المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر «الحزام والطريق 2019» الصادر عن مؤسسة الأبحاث والاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» بعنوان «حدود جديدة: آفاق العقارات على طول مبادرة الحزام والطريق» الصينية، بعد سنغافورة التي جاءت في المرتبة الأولى.

وتفوقت الإمارات، التي حلّت في المرتبة الثالثة العام الماضي، على نيوزيلندا وإستونيا وكوريا الجنوبية وعمان وماليزيا وجمهورية التشيك، وأطلقت مبادرة الحزام والطريق، منصة الصين للتعاون المتعدد الأطراف في 2013، بهدف خلق روابط اقتصادية جديدة، وتحسين شبكة أعمالها التجارية في جميع أنحاء العالم عبر طريق الحرير. ويضم المؤشر في طبعته المحدثة 66 بلداً. وإلى جانب الإمارات 7 دول عربية.