موقع شبكي أمريكي: دبي تحتضن أحدث التقنيات من دون تقليد

المصدر: دبي ـ سيد صالح

ذكر موقع «بايمنتس. كوم» الشبكي الأمريكي أن دبي حريصة دوماً على احتضان أحدث التقنيات العصرية التي تتسم بتقدمها الفائق، وأضاف الموقع أن دبي تبذل جهوداً حثيثة من أجل الاحتفاظ بهذه الميزة. ونشر الموقع المتخصص في شؤون التقنيات الرقمية الحديثة المستخدمة في سداد المدفوعات تقريراً عن محفظة «نقودي» الرقمية التي أطلقتها أول من أمس دائرة المالية في حكومة دبي، بالتعاون مع «دبي الذكية»، لاستخدامها في سداد رسوم الخدمات الحكومية.

وأوضح التقرير أن إطلاق هذه المحفظة يعد خطوة جديدة على طريق رقمنة الخدمات، المعاملات وسداد المدفوعات الحكومية في دبي. واستطرد التقرير موضحاً أن من أهم ما يميز دبي في تبنّيها التقنيات الحديثة، خاصة في مجال المدفوعات الرقمية، هو أنها لا تقلّد بشكل أعمى، وإنما تنتقي من التقنيات ما يلائمها ويناسب خططها.

وضرب التقرير مثلاً على ذلك بإحجام سلطة دبي للخدمات المالية عن تقنين الطرح الأولي للعملات المشفرة، بل إطلاق تحذير للمستثمرين عام 2017، من المخاطر التي قد تنجم عن التعامل مع ذلك الطرح.