دبي الأولى وأبوظبي الثالثة عالمياً في عدد المدارس الدولية

المصدر: دبي ـ سيد صالح

تصدرت دبي مدن العالم في عدد المدارس الدولية، فيما احتلت أبوظبي المركز الثالث عالمياً على نفس القائمة لعام 2018، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة «آي إس سي ريسيرش» البريطانية المعنية بدراسة ومتابعة المدارس الدولية حول العالم.

ووفقاً لتعريف «آي إس سي ريسيرش»، تعرف المدرسة الدولية بالمدرسة التي تتراوح أعمار تلاميذها بين ثلاثة أعوام و18 عاماً، ويتلقى فيها التلاميذ منهجاً دراسياً دولياً أو منهجاً يختلف عن المنهج الوطني السائد في مدارس الدولة التي تنتمي إليها هذه المدرسة. وغالباً ما تكون الإنجليزية هي اللغة الرئيسية للتدريس في المدارس الدولية.

كما أن العديد من المدارس الدولية تعتمد نظام التدريس بلغتين أجنبيتين. وأفاد تقرير «آي إس سي ريسيرش» عن عدد المدارس الدولية في مختلف مدن العالم لعام 2018 أن دبي تصدرت القائمة العام الماضي بعدد 306 مدارس دولية، فيما جاءت مدينة شنغهاي الصينية في المركز الثاني، بينما كان المركز الثالث من نصيب أبوظبي.

حيث تراوح عدد المدارس الدولية في كلٍ منهما بين 140 و170 مدرسة. وأفاد التقرير بأن دبي وأبوظبي تعد من أكبر أسواق المدارس الدولية وأسرعها نمواً على مستوى العالم، فيما يتعلق بالإيرادات التي تولدها هذه المدارس.