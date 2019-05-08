جمارك دبي تشيد بمشاركة عملائها في تطوير الأداء

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

ثمنت دائرة جمارك دبي المشاركة الفاعلة لعملائها من التجار والشركات العالمية والمحلية في جهودها لتطوير الأداء الجمركي من خلال تقديم الأفكار والابتكارات الجديدة التي تسهم في تعزيز نجاح الدائرة وتتوج إنجازاتها المتصاعدة للارتقاء بمستوى الخدمات والتسهيلات الجمركية استعداداً لتحقيق نجاح منقطع النظير في استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي في كلمة ألقاها في الحفل الشهري الثاني للعملاء للعام 2019: «نحرص على تعزيز التواصل الدائم مع العملاء لتوثيق الترابط والتعاون معهم على التطوير الدائم للخدمات الجمركية، وقد تقدمت جمارك دبي في العام 2018 إلى قمة استثنائية وغير مسبوقة في سعادة العملاء بين كافة دوائر حكومة دبي وفق تصنيف مؤشر حكومة دبي الذكية وبنسبة 97.49 % وهذه القمة الجديدة لم تكن لتتحقق لولا شراكتنا المثمرة مع العملاء والتي تحفزنا على تطوير خدماتنا باستمرار لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، بالعمل على إسعاد المتعاملين لتعزيز دور دبي كعاصمة للاقتصاد تنوع بنيتها الاقتصادية ولا تعتمد على مصدر واحد للحياة.

وأضاف: تضع جمارك دبي في مقدمة أولوياتها تحفيز الإبداع والابتكار لتطوير الأداء بوتيرة متصاعدة وتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، وتستعد الدائرة للقيام بدورها الحيوي في استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020.

حضر الحفل المدراء التنفيذيون ومدراء الإدارات والمراكز الجمركية، حيث تم عرض فيلم حول جهود الدائرة لتعزيز سعادة العملاء، وقام المدير العام لجمارك دبي بتكريم العملاء من نخبة من الشركات التجارية المتميزة وسلمهم درعاً تذكارية تعبر عن سعادة العملاء.