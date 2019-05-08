مبادرات تثقيفية لتعزيز الثقافة المالية بالدولة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

وقّع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بهدف تعزيز الثقافة المالية في الإمارات. وقّع المذكرة جمال الجسمي مدير عام المعهد، ومروان لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، في مقر المعهد.

ويعتزم الطرفان إطلاق مبادرات تثقيفية مالية مشتركة، بهدف ترسيخ عادات الإدارة المالية المسؤولة بين المستهلكين في الإمارات. كما يلتزم الطرفان باستضافة جلسات تدريبية مشتركة وفعاليات فكرية وحوارية لتعريف المهنيين المختصين بالشؤون المالية بأحدث المستجدات الحاصلة في القطاع المصرفي.

وقال جمال الجسمي: «نؤمن بأن الثقافة المالية مهارة مهمة جداً لتكوين مجتمع متماسك وواعٍ مالياً، وقد أصبحت موضوعاً ذا أولوية في مجتمع الإمارات. ويسعدنا أن نتعاون مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لتزويد مواطني دولة الإمارات وسكانها بكافة المعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية صائبة».

وقال مروان لطفي: «سعداء بتعاوننا مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية للمساهمة في تحسين الرفاه المالي لسكان الإمارات ومجتمعها، وهذا من أهم أولوياتنا بالشركة. كما يأتي التعاون تماشياً مع أهدافنا المتمثلة في ترسيخ المعرفة والثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي في البلاد».