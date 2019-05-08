43.2 % تراجع الهجمات الإلكترونية بالإمارات خلال 4 أشهر

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ رامي سميح

انخفض عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في دولة الإمارات 43.2% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأوضحت بيانات هيئة تنظيم الاتصالات أمس أن عدد الهجمات انخفض إلى 88 هجمة من يناير إلى أبريل الماضي في مقابل 155 هجمة خلال الفترة نفسها من 2018 بفضل جهود الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة والذي يعمل على التصدي لمخاطر واختراقات الإنترنت.

وأظهرت البيانات أن 53 هجمة كانت آثارها شديدة أو حادة و21 هجمة منخفضة 14 هجمة متوسطة وكانت أخطر البرامج الخبيثة للشهر الماضي هي إشعار متقدم عن ثغرة أمنية في نظام متصف الإنترنت «إنترنت إكسبلورو»، وأيضاً إشعار متقدم عن هجمات إلكترونية تستهدف الحصول على بيانات الولوج للمؤسسات.

وخلال أبريل الماضي وحده وصل عدد الهجمات إلى 34 فقط في مقابل 35 خلال أبريل 2018، بانخفاض 2.8% وكان عدد الهجمات انخفض بنسبة 23.4% خلال 2018 إلى 413 هجمة في مقابل 539 هجمة خلال الفترة نفسها من 2017.