مجلس الإمارات للمستثمرين يبحث آفاق التعاون المشترك مع مصر

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

التقى جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، في دبي كلاً من حسين طنطاوي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري بمركز دبي المالي العالمي وطارق محمود الغزالي المدير العام الإقليمي للبنك الأهلي المصري بدولة الإمارات، حيث تم خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون المشترك بين مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج والبنك الأهلي المصري من أجل تمهيد الطريق أمام شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في المجالات الاستثمارية الواعدة في محافظات مصر.

وأعرب جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري الذي يُعد من أكبر وأعرق مؤسسة مالية في مصر، وأن المجلس يولي اهتمامه وحرصه على استمرار التعاون مع الحكومة المصرية لا سيّما في ظل ما حققته مصر من نجاح لافت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستعداد الدائم من قبل المستثمرين الإماراتيين لتنمية هذه العلاقات خاصة على المستوى الاستثماري، حيث وصل حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر إلى 27 مليار درهم.